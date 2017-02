US-Beamte nehmen etliche Einwanderer ohne Papiere fest

Washington - Bei Razzien in mehreren US-Staaten haben Beamte in der vergangenen Woche mehr als hundert Einwanderer ohne Aufenthaltspapiere festgenommen. Es sei die größte Aktion dieser Art seit einer Anordnung des Präsidenten Donald Trump zum härteren Vorgehen gegen illegale Einwanderer, schreibt die «Washington Post». Mehr als 160 Menschen seien allein im Süden Kaliforniens festgenommen worden, berichtete die «Los Angeles Times» unter Berufung auf einen Vertreter der Einwanderungsbehörde ICE. In den USA leben geschätzt rund elf Millionen Menschen ohne die nötigen Aufenthaltsdokumente.