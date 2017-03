US-Geheimdienstausschuss: Keine Beweise für Abhörangriff auf Trump

Washington - Der Geheimdienstausschuss des US-Kongresses hat keinerlei Belege für Donald Trumps Abhörvorwürfe an die Adresse seines Vorgängers Barack Obama. Der US-Präsident hatte in wütenden Tweets erklärt, Obama habe ihn 2016 im Wahlkampf im Trump-Tower abhören lassen. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses, Devin Nunes, sagte: «Ich glaube nicht, dass es ein aktuelles Anzapfen des Trump Towers gab.» Trump ließ nicht locker. Dem Sender Fox News sagte er: « Sie werden in den nächsten Wochen einige sehr interessante Dinge sehen, die an die Oberfläche kommen.»