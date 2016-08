US-Sänger Chris Brown festgenommen - Vorwurf: Angriff mit Waffe

Los Angeles - Der US-Sänger Chris Brown ist in seinem Haus in Los Angeles festgenommen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird dem Musiker ein Angriff mit einer tödlichen Waffe vorgeworfen. Die Durchsuchung seines Anwesens werde fortgesetzt. Stunden zuvor war ein Notruf von einer Frau eingegangen. In einem Interview mit «TMZ.com» gab sie an, sie habe das Haus des Rappers besucht und dort gefeiert. Dann sei ein Streit mit einem anderem Hausgast eskaliert. Brown habe ihr befohlen, das Haus zu verlassen und sie dabei mit einer Waffe bedroht. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert.