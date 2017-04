US-Schauspieler Don Rickles gestorben

Los Angeles - Der amerikanische Fernsehschauspieler Don Rickles ist tot. Der Entertainer sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Los Angeles an Leberversagen gestorben, sagte sein Sprecher der dpa. Der Emmy-Preisträger war unter anderem in dem Martin-Scorsese-Film «Casino» von 1995 zu sehen. Er hatte auch immer wieder kleinere Auftritte in Serien wie «Die Addams Family», «Die Munsters», «Bezaubernde Jeannie» oder «Hunter».