US-Schauspieler Miguel Ferrer ist tot

Krankengeld falsch berechnet?

hallo, Ich habe ein wichtiges Anliegen zum Thema der krankengeldberechnung. Ich habe am 17.10.16 angefangen zu arbeiten und war davor von 01.02.2016-30.10.16 bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt. Nun wurde zum 15.12.16 vom Arbeitgeber gekündigt aber davor krankgeschrieben. Beim letzten Arbeitgeber Betrug das monatliche Bruttoeinkommen 1650€ und 1180€ netto. Beim vorherigen Arbeitgeber 900€ brutto und 700€ netto. Die Berechnung der Krankenkasse ergibt einen Tagessatz von 20,90€ was viel zu wenig ist. Die Krankenkasse berechnet nicht nur das Einkommen des letzten sondern auch des vorherigen Arbeitgebers. Ist das so korrekt? Vielen Dank!