Wird Hurrikan Harvey einer der heftigsten Wirbelstürme überhaupt?

Diese Bilder wurden von der internationalen Raumstation ISS aus gefilmt, die in etwa 400 Kilometer Höhe rund um die Erde fliegt. Und vom Weltraum aus betrachtet, sieht das Auge des Hurrikans "Harvey" geradezu faszinierend aus. Doch für die Menschen im US-Bundesstaat Texas könnte der Sturm sich zu einem gewaltigen Albtraum auswachsen. Noch ist "Harvey" nicht in voller Stärke angekommen. Doch die Vorbereitungen in der Küstenstadt Corpus Christi laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren und es mangelt nicht an Warnungen. Keiner weiß genau, wie lange der Sturm anhalten wird. Aber die Befürchtung ist groß, dass ihn tagelange Regenfälle begleiten werden und dass eine Sturmflut ausgelöst wird. Dadurch könnten dann weite Teile des Küstengebiets überschwemmt werden. Meteorologen sprechen von einer Flutwelle, die bis zu vier Meter über dem Normalniveau sein wird. Der Hurrikan "Harvey" wäre damit einer der heftigsten Wirbelstürme der vergangen Jahre.