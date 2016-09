USA lassen zwei Bomber über Südkorea fliegen

Seoul - Nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas haben die US-Streitkräfte als Demonstration militärischer Stärke zwei strategische Langstreckenbomber über Südkorea fliegen lassen. Die beiden Überschallbomber des Typs B-1B seien vom US-Luftwaffenstützpunkt auf der Pazifikinsel Guam losgeschickt worden, teilten die US-Streitkräfte in Südkorea mit. Die beiden Maschinen hätten südkoreanischen Luftraum durchflogen, sagte ein Sprecher. Nordkorea hatte am Freitag mit seinem zweiten Atomtest in diesem Jahr weltweit Empörung ausgelöst.