USA verurteilen Angriff auf Hilfskonvoi in Syrien scharf

Washington - Die USA haben den Angriff auf einen Hilfskonvoi in Syrien scharf verurteilt. Es handele sich um eine abscheuliche Attacke, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. Der Konvoi wurde nach UN-Angaben südwestlich von Aleppo von Bomben getroffen, 12 Menschen kamen ums Leben. Der Vorfall sei ein herber Rückschlag für die Waffenruhe, sagte der Regierungsbeamte. Er erklärte, nur Russland oder das syrische Regime könnten hinter dem Angriff stehen. Russland sei in jedem Fall verantwortlich. Moskau müsse nun zeigen, dass man noch ein Interesse an der Ernsthaftigkeit des Anliegens habe.