Fahndungserfolg für die Bochumer Polizei: Die Beamten sind sicher, bereits am Montag den Mann festgenommen zu haben, der in den vergangenen Monaten zwei Studentinnen in der Nähe der Bochumer Universität überfallen und vergewaltigt hat. Weitere Details wollen die Beamten im Laufe des Tages bekannt geben.

Im ersten Fall, der sich im August ereignete, hatte ein Mann eine 21-Jährige am frühen Abend überwältigt. Im November wurde in derselben Umgebung eine 27-Jährige am späten Nachmittag von einem Mann plötzlich von hinten umklammert und in ein Waldstück gezerrt, wo er sich an ihr verging. Mehrere Zeugen sollen vorbeigegangen sein, ohne die Tat zu bemerken.

Erinnerungen an Bochums "Uni-Phantom" kommen hoch

Der Fall weckte in Bochum Erinnerungen an das berüchtigte "Uni-Phantom". So wurde ein Serien-Täter genannt, der zwischen 1994 und 2002 für 21 Vergewaltigungen verantwortlich gemacht wurde. Die Gegend war dieselbe wie im Herbst 2016. Die Serie hörte seinerzeit nach acht Jahren abrupt auf, der Täter wurde nie gefasst. Dass er auch die aktuellen Taten begangen hat, schloss die Polizei nach einem Bericht von "derwesten.de" allerdings früh aus.