Vermisster Pinguin tot in Mannheim gefunden

Mannheim - Der aus einem Mannheimer Tierpark verschwundene Pinguin ist tot. Das Tier wurde am Morgen leblos in der Nähe des Luisenparks gefunden. Ein Passant entdeckte den Kadaver am Rande eines Parkplatzes. Der Humboldt-Pinguin war seit Samstag vermisst worden. Es wird vermutet, dass er gestohlen wurde. Die Staatsanwaltschaft Mannheim leitete ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein.