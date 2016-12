Verstärkter Druck auf Facebook bei «Fake News» und Hassrede

Berlin - Die deutsche Politik droht Facebook mit hohen Bußgeldern, wenn Hassbotschaften nicht gelöscht werden. «Natürlich müssen wir am Ende auch über Bußgelder nachdenken, wenn andere Maßnahmen nicht greifen», sagte Bundesjustizminister Heiko Maas der «Süddeutschen Zeitung». Zudem wird vor dem Jahr der Bundestagswahl auch der Druck auf Facebook stärker, härter gegen sogenannte «Fake News» vorzugehen. Facebook kündigte gestern Maßnahmen gegen das Phänomen an, die zunächst in den USA umgesetzt werden sollen.