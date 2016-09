Verteidigungsministerin zieht positive Bilanz des Anti-IS-Einsatzes

Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine positive Bilanz des Einsatzes gegen die Terrormiliz IS in Syrien gezogen. Das Kontingent in Incirlik mit seinen rund 250 Soldatinnen und Soldaten leiste einen enormen Beitrag, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Die Bundeswehr-Tornados haben mehr als 500 Aufklärungsflüge über Syrien geflogen.» Zudem habe Deutschland seinen Verbündeten mit über 1100 Betankungen in der Luft logistisch geholfen.