Verteidigungsunion: EU will bis Ende des Jahres Grundlagen

Brüssel - Die EU will bis Ende des Jahres die Grundlagen für den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion legen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich bei ihrem Herbstgipfel darauf, die laufenden Vorbereitungen für eine neue Kooperation möglichst in den kommenden Wochen abzuschließen. Zudem sollen sich die Minister ebenfalls bis Ende des Jahres über ein Programm zur Finanzierung gemeinsamer Rüstungsprojekte einigen. Ziel sei es, bereits 2019 die ersten Vorhaben zu fördern, heißt es in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen.