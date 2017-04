Vettel startet von der Pole ins Russland-Rennen

Sotschi - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel startet heute beim Großen Preis von Russland von der Pole Position. Vettel war gestern in der Quali der Schnellste. Neben ihm in der ersten Reihe steht sein Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen. Dahinter starten auf dem Kurs in Sotschi die beiden Mercedes-Piloten. Valtteri Bottas kam auf den dritten Platz, Titelverteidiger Lewis Hamilton auf den vierten. Der Brite ist mit sieben Punkten Rückstand Vettels Hauptwidersacher im Kampf um die WM.