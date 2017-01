Hatten Sie einen guten Start ins neue Jahr? Falls nicht, Kopf hoch. Schlimmer als dem Besitzer dieses Autos kann es ihnen kaum ergangen sein. Am 31. Dezember wollte eine Gruppe Touristen auf Fraser Island vor Queensland Silvester feiern, doch das Ganze viel sprichwörtlich etwas ins Wasser. Der Fahrer hatte auf der Fähre vergessen, die Handbremse anzuziehen. So macht sich der Wagen selbstständig und rollt langsam ins Wasser. Zum Glück saß niemand im Auto. Abgesehen von ein paar Pässen, Handys und anderen Wertsachen kam so niemand zu schaden. Augenzeugen berichten, dass der Wagen innerhalb von Sekunden komplett versank. Rettungskräfte wurden unterdessen nicht gerufen. Hier war sowieso nichts mehr zu retten. Wieso die Rampe allerdings nicht hochgefahren war, soll nun untersucht werden.