Für alle, die schon mal mit einem richtig teuren Sportwagen heizen wollten: Es gibt Anbieter, die ihre Ferraris, McLarens und Co. für Spritztouren vermieten. So auch das US-amerikanische Unternehmen Oxotic. Die haben nun ein Video der Fahrt eines 26-Jährigen bei Youtube veröffentlicht. Der junge Mann will im Ferrari 458 seine weibliche Begleitung in Golden, Colorado beeindrucken. So gibt er in einer 50er-Kurve so richtig Gas und landet prompt in der Leitplanke. Vielleicht hätte er auch einfach mal auf die Schreie seiner Beifahrerin gehört. Stattdessen kommt es zu einem ansehnlichen Schaden am 250.000 Euro-Auto. Immerhin: Die Versicherung des jungen Mannes hat die Reperaturkosten komplett übernommen.