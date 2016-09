Eine Kreuzung in der russischen Stadt Serpuchow, 100 Kilometer südlich von Moskau. Der Zusammenschnitt eines Anwohners zeigt das tägliche Chaos vor der Haustür: Blechschäden sind hier an der Tagesordnung. Der Grund ist vermeidbar. Bürgermeister Pawel Zalesow ließ sämtliche Verkehrsschilder an der Kreuzung entfernen. Sein Wunsch: Den Verkehr zu beruhigen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Trotz vermehrter Unfälle sieht der Bürgermeister keinen Handlungsbedarf. Auch ohne Straßenschilder: Die Fahrer scheinen die simpelsten Verkehrsregeln vergessen zu haben.