Spaß am Steuer bekommt in Russland eine ganz neue Bedeutung: Dieses Pärchen wird auf der Autobahn in Moskau erwischt - beim Sex. Er sitzt am Steuer, sie auf seinem Schoß. Der Wagen soll mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Ob die beiden wissen, dass sie gefilmt werden, ist unklar. Aber die anderen Fahrer finden den Liebesakt während der Fahrt höchst amüsant. Das Video ist auf russischen Internetseiten mittlerweile ein viraler Hit. Vom Nachmachen wird trotzdem abgeraten.