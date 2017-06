Diese Frau will die Asche ihrer toten Mutter in den Fluss Tyne schütten. Doch das Vorhaben auf der Scotswood Bridge im Nordosten Englands hat seine Tücken. Der Gegenwind deckt die Frau mit Asche ein – ihr Cousin hinter der Kamera amüsiert sich lautstark. Die Tochter der überraschten Frau schreibt auf Youtube, dass das Missgeschick ihrer verstorbenen Großmutter sicher gefallen hätte. Sie sei zu Lebzeiten dafür bekannt gewesen, Witze mit einer großen Portion dunklem Humor zu erzählen. Andere Teile ihrer Asche wurden von der Familie bereits in ihrer Heimat und Amerika verstreut. In Deutschland ist das Verstreuen von Totenasche in der freien Natur nicht zulässig – in Großbritannien ist es grundsätzlich erlaubt.