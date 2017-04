Diese Frau ist verrückt nach Schönheits-Ops

Martina Big behauptet, sie habe die größten Brüste Europas: Größe 32 S. Doch auch mit ihrer Bräune sorgt das deutsche Model für Aufsehen. Martinas Arzt gab ihr drei Spritzen. Dadurch entstand ihre unnatürliche, dunkle Farbe. Martinas Freund Michael findet ihren neuen Look immer noch attraktiv. In der Vergangenheit waren ihre Vorbilder Pamela Anderson und Katie Price – aber deren Brüsten waren zu klein, sagt Martina. Im Mai 2012 hatte die Deutsche ihre erste Operation – inzwischen sind es 20 OPs und die Rechnung liegt bei über 55000 Euro. Wie bei einem Spielzeug kann Martina sich selbst "verschönern". Ihre Brustimplantate sind aufpumpbar – das Model muss sich nicht unters Messer für eine Vergrößerung legen. Aber die in Trier lebende Frau hat noch weitere Pläne: Lippen aufspritzen, Brüste noch weiter aufpumpen und Implantate im Hintern – alles bis Sommerende.