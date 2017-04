Ein skurriler Anblick bietet sich den Feuerwehrmännern von New Caney im US-Bundesstaat Texas: Gracie Henderson steckt mit ihrer Hand in der Toilette fest. Der Grund: Das WC ist verstopft. Gracie ist es nach einem Rohrbruch leid, den Klempner zu rufen und schreitet selbst zur Tat. Ohne Saugglocke im Haus will sie von Hand erfühlen, ob Toilettenpapier das Rohr verstopft - und bleibt dabei in der Toilette stecken. Die Feuerwehrmänner tragen das Klo in den Garten. Der behutsame Einsatz des Vorschlaghammers befreit Gracie unverletzt aus ihrer misslichen Lage. Ihre Freundin Nicole Mullins filmte den Vorfall und veröffentlichte das Video auf Facebook. Dort wurde es binnen weniger Tage mit 1,2 Millionen Aufrufen zum viralen Hit.