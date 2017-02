Mit diesem speziellen Anblick haben der zuständige Schlüsseldienst und die Möbelpacker nicht gerechnet. Bierdosen. Überall. Der ungewöhnliche Anblick bietet sich Schlüsseldienst und Umzugsunternehmen bei einer Zwangsräumung. In der Wohnung des ehemaligen Mieters in Hollywood, Florida, stapeln sich Berge leerer Bierdosen und deren Verpackungen. Laut Aussage eines Nachbarn lebte der Mieter 17 Jahre lang in der Wohnung. In Deutschland wäre seine Hinterlassenschaft ein kleines Vermögen wert.