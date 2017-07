Na nu, was hängt denn da? Wie an eine Liane im Dschungel klammert sich hier ein Feuerwehrmann an einen Schlauch. Plötzlich schießt Wasser aus dem Schlauch. Der Feuerwehrmann aus Belcourt im US-Bundesstaat North Dakota wird durch die Gegend geschleudert. Doch was soll das Ganze? Das Schauspiel ist ein Testlauf für einen „Wasser-Rodeo-Wettbewerb“ unter Feuerwehrmännern. Also dann: Wasser marsch!