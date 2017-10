Panzhou, China. Ein Mann klettert auf einem Draht zwischen zwei Wolkenkratzern. Doch es handelt sich nicht etwa um einen Hochseilartisten. Der Mann will einfach nur Geld sparen.



Wie chinesische Medien berichten, will der Hotelgast die Zeche prellen und sich sozusagen abseilen. Auf einem Telekommunikationskabel in Dutzenden Metern Höhe. Ein irrer Plan - kaum zu glauben, dass er dafür sein Leben riskiert.



Die James-Bond-Nummer geht auch noch schief - der Kletterer bleibt auf halbem Wege stecken und muss gerettet werden. Unten wartet schon die Polizei. Profitieren wird der Sparfuchs von seinem Hochseilakt aller Wahrscheinlichkeit nicht.