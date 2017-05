Der irische Humor ist durchaus speziell – und direkt. Das musste auch der Franzose Francois Colussier feststellen. Auf einem Ryanair-Flug von Dublin nach Nizza fordern zwei Flugbegleiter ihn auf, seine Tasche zu öffnen. Als sie sehen, dass darin ein Akkordeon ist, soll er das Instrument auspacken – um es zu spielen. Überrascht und sichtlich verwirrt packt der Franzose sein Instrument aus. Erst sein Sitznachbar kann ihm verständlich machen, was die gut gelaunte Crew von ihm will. Doch dann überrascht Coloussier alle: Er spielt eine perfekte Version des Songs "Dirty Old Town" der irischen Folk-Legende "The Dubliners". Und ist laut eigener Aussage froh, dass er dem "irischen Sinn für Humor" entsprechen konnte. Ryanair gelingt dagegen der Beweis, dass ein Video aus dem Flugzeug nicht zwangsläufig negativ sein muss.