Straftäter stellt sich nach Facebookwette mit der Polizei - und bringt Donuts mit

Es ist eine ungewöhnliche Wette zwischen einem Flüchtigen und der Polizei. Mitte Oktober fahndet das Redford Township Police Department aus dem US-Bundesstaat Michigan auf Facebook nach Michael Z. Der 21-Jährige schlägt daraufhin, ebenfalls über Facebook, eine Wette vor: Er verspricht, sich zu stellen, wenn die Fahndung auf der Facebook-Seite der Polizei über 1000 Mal geteilt wird. Außerdem will er den Beamten in diesem Fall ein Dutzend Donuts spendieren. Die Polizei willigt ein und gewinnt die Wette klar. Michael Z. hält sein Versprechen und stellt sich den Beamten – natürlich mit einem Duzend Donuts und einem Bagel. Er wird verhaftet und einem Richter vorgeführt. Michael Z. gibt zu, gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen zu haben. Er wird zu 39 Tagen Gefängnis verurteilt. Die Polizei bedankt sich auf Facebook bei allen "Helfern" aus der Netz-Gemeinde. In diesem Fall hat das Teilen eines Facebook-Posts doch einen Einfluss auf das echte Leben.