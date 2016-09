Sie sehen aus wie gespiegelt, doch diese Köstlichkeiten gibt es wirklich doppelt. Michael Zee aus London bereitet jeden Morgen für sich und seinen Freund ein spiegelgleiches Frühstück zu. Doch warum? Alles begann vor drei Jahren mit einem Omelett, einer Avocado und einer Salami, die er zufällig symmetrisch angeordnet hatte. Er postete das Bild bei Instagram und erhielt derart viel Zuspruch, dass er seither täglich das Frühstück im Netz teilt. Mehr als 633.000 Follower warten auf seine Posts. Und damit es nicht langweilig wird, versucht er sich an Frühstücken aus aller Welt. Dafür steht er manchmal schon um 4 Uhr auf. Und seinen Job als Bildungsbeauftragter in einem Museum hat Zee gekündigt. Aus den unzähligen Kreationen ist inzwischen sogar ein Buch entstanden. Schließlich sieht das Frühstück hier auch noch doppelt so lecker aus.