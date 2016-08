Etwa 12 Millionen Deutsche leiden an Haarausfall. Doch der Verlust der Haare bedeutet längst nicht mehr, dass man mit einer Glatze leben muss. Neben Perücke und Toupet gibt es auch die sogenannte „Scalp Micropigmentation“. Dahinter steckt ein Verfahren, dass einer Tatöwierung ähnelt. Etliche kleine Pigmente werden auf die Kopfhaut aufgetragen. Sie sehen dann aus wie kurz geschorene Haare. Die Nadel ist dabei dünner als bei richtigen Tatöwierungen und geht auch nicht so tief in die Haut. Bis zu zehn Jahre lang sollen die Punkte sichtbar bleiben. Der Preis richtet sich nach der Stärke des Haarausfalls. Bis zu 5.000 Euro müssen Kunden zahlen. Dafür - so versprechen zahlreiche Kliniken – gehört er zumindest optisch der Vergangenheit an.