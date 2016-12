Stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Weg zur Arbeit und dann das: Die U-Bahn ist mehr als voll. Dieser Mann scheint jedenfalls ein großes Maß an Geduld und Ruhe zu haben. Mitarbeiter des Tokyoter Seibu Bahnunternehmens drücken die Fahrgäste in den Zug, bis wirklich niemand mehr reinpasst. Der Herr lässt das Prozedere, das in Tokyo übrigens an der Tagesordnung liegt, seelenruhig über sich ergehen…Die Tokyoter U-Bahn transportiert täglich rund 7,8 Millionen Menschen - so viele wie z.B. die Berliner U-Bahn in knapp sechs Tagen. Fotograf Marco Patella filmt das Ganze an der U-Bahnstation Shakujiii Koen. Einmal mehr wird klar: Die Japaner sind ein effektives Volk. Und immerhin kann so niemandem kalt werden.