Vier Studentinnen aus Pittsburgh sind mit diesem Video zu Medienstars geworden. In dem Video, das eine der Bewohnerinnen bei Twitter postete, verjagen die WG-Mitglieder eine Ratte aus ihrem Badezimmer - mit einer ausgeklügelten Methode: Sie scheuchen das Tier in Richtung Ausgangstür, dabei blockieren sie alle Seitenausgänge mit Putzutensilien. Mit einem kräftigen Besenschwinger landet die Ratte schließlich draußen. In den sozialen Medien werden die Studentinnen wie Heldinnen gefeiert. Allerdings gibt es auch Kritik an der rabiaten Behandlung des Tiers.