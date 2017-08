Angeben will gelernt sein. Diese jungen Leute sind auf Luxus-Reise in Frankreich – organisiert von G&T Weekends, einer Firma die extravaganten Urlaub für Großbritanniens junge Elite anbietet. Während des so genannten "Champagne-Probe-Wochenendes" übernachten die Gäste in einem schnieken Chateau. Mit dabei: eine Drohne, die das exquisite Treiben filmt.

Doch vor einem schützt die Exklusivität ganz offenbar nicht: einem peinlichen Auftritt. Die Aufnahme stammt aus April 2016, wurde aber erst jetzt hochladen. Und so ist die Youtube-Welt um einen sehenswerten "Fail" reicher.