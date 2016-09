Kurioser Vorfall in der schwedischen 3. Liga: Medi Dresevic von Norrby IF hat allen Grund zum Jubeln: In der 83. Minute trifft er zum dritten Mal gegen die Gäste aus Tvååker. Doch im Freudentaumel treibt er es etwas zu weit:

Der Innenverteidiger springt über die Absperrung auf die Fantribüne - und applaudiert sich dort selbst!

Der Schiedsrichter versteht allerdings keinen Spaß und gibt für diese Mätzchen die Gelbe Karte. Leider die zweite für Dresevic - der dreifache Torschütze fliegt vom Platz.



Der Verein Norrby IF hat die Szene selbst bei Facebook veröffentlicht. Großen Ärger hat

Dresevic aber wohl nicht zu erwarten - immerhin gewinnt Norrby das Spiel auch dank ihm souverän mit 6:1.