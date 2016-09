Wer nicht ganz schwindelfrei ist, sollte nun besser wegschauen. Der Franzose Thibault Cheval ist einer der bekanntesten Slackliner der Welt, doch dieser Stunt ist selbst für ihn eine Herausforderung. Die sogenannte Highline, auf der der 23-Jährige balanciert, ist zwischen zwei Paraglidern gespannt. So spaziert er in Hunderten Metern Höhe über die nordfranzösischen Alpen in Les Saisies.

Für den Stunt haben er und sein Team Monate geübt. Schließlich hatte Cheval pro Flug nur einen Versuch. Das Ergebnis ist diese atemberaubende Aktion.