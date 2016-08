Vor wenigen Wochen erlangte der 10-jährige Arya Permana traurige Bekanntheit als das dickste Kind der Welt. Über 200 Kilogramm brachte der Indonesier auf die Waage, konnte nur noch sitzen und liegen. Um sein Leben zu retten, setzte ihn seine Mutter auf eine strenge Diät, die nun erste Erfolge aufweist.





Fünf Kilo hat Arya bereits verloren. Das klingt zunächst nach nicht allzu viel, doch es ermöglicht ihn, endlich wieder in die Schule zu gehen. „Ich bin überglücklich. Ich kann meine Freude gar nicht beschreiben. Es ist großartig, wieder in der Schule zu sein“, so Arya. Er hat zwar noch einen langen Weg vor sich, doch ein erster Schritt ist getan und Arya ist seinem Traum etwas näher, einmal als Maschinist zu arbeiten.