Mit 16 Jahren modelt Eden Estrada schon für die Vogue – allerdings als Junge. Die 21-Jährige wusste schon damals, dass sie sich unwohl in ihrem Körper fühlte. Vor einem Jahr legt sie sich unters Messer und schließt ihre komplette Umwandlung ab. Erzogen in einer Familie von Zeugen Jehovas fiel ihr die Entscheidung nicht leicht. Mit Unterstützung von ihrem Freund Malik McBride wird Estrada ein Star in den sozialen Medien. Ihr Youtube-Kanal hat mehr als 115.000 Abonnenten. Manche Videos sammeln sogar mehr als eine Million Abrufe. Damit will sie Menschen ermutigen, sie selbst zu sein.