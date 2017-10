Sie wird als "BALLerina" beschimpft - doch aufhalten lässt sie davon nicht

Thaina Silva ist keine gewöhnliche Ballerina. Die junge Frau aus dem brasilianischen Rio de Janeiro trägt Kleidergröße 48.

Ich würde eine typische Ballerina als schlank, groß, mit dünnen Beinen, ohne Pobacken oder große Brüste beschreiben – also alles, was ich nicht bin.

Thaina entdeckt ihre Leidenschaft für das Tanzen bereits im Kindesalter.

Ich tanze seit ich ein Kind bin, doch mit dem klassischen Ballett habe ich erst im Alter von 12 Jahren angefangen. Ich sagte: "Das ist, was ich will! " und habe mich der Sache voll und ganz verschrieben. Ich suchte nach einer Tanzschule, um mit dem Training zu beginnen. Ich wurde gemobbt. Ich fühlte mich isoliert. Man sagte mir, dass ich Medikamente nehmen soll, um Gewicht zu verlieren. Die Leute sagten: "Du bist fett – BALLerina. " – Ich hatte viele Spitznamen, weil ich tanzen wollte und dick war.

Doch nicht nur das Verhalten der anderen Tanzschüler stellt für Thaina eine Belastung dar.

Ein Tanzlehrer sagte mir einmal, dass ich nur auf die Bühne dürfte - um seine Schule zu repräsentieren - wenn ich den Körper hätte den "er wollte". Ich habe dann mit dem Tanzen aufgehört – wegen der Vorurteile. Als ich zur Uni ging merkte ich, dass ich sein kann, was auch immer ich sein will – dass mein Körper akzeptiert wird – dass mein Körper tanzen kann.

Die Unterstützung ermutigt Thaina ihr Können in Fernsehsendungen und bei Schönheitswettbewerben unter Beweis zu stellen. Die positiven und überraschten Reaktionen der Zuschauer bereiten ihr Freude.

Mein Körper drückt aus, was ich mit Worten nicht sagen kann. Ich denke nicht, dass es genug Worte gibt, um meine Gefühle auszudrücken. So ist es – das Tanzen ist mein Leben. In Zukunft will ich tanzend die Welt bereisen. Alles ist möglich.