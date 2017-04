Kennedy Zarour sitzt angespannt in einem Kreißsaal in New Jersey. Der Vater von fünf Mädchen wartet darauf, dass sein sechstes Kind das Licht der Welt erblickt – durch einen Kaiserschnitt. Als die Ärzte ihm das Geschlecht des Kindes mitteilen, gerät er außer sich. Es ist ein Junge. Mit lauten Jubelrufen verleiht der Amerikaner seiner Freude Ausdruck. Seine Frau, Natalie, filmt die begeisterte Reaktion während der Operation. Kennedy freut sich so ausgiebig, dass die Ärzte ihn auffordern, sich wieder auf seinen Platz zu setzen. Sohn Gerard kommt sechs Tage vor dem geplanten Geburtstermin zur Welt. Bei diesen Bildern besteht kein Zweifel daran, dass er liebevoll empfangen wird.