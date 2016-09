Diese beiden Kids sind allerbeste Freunde. Und sie dachten, sie würden sich nie mehr wieder sehen. Die vierjährige Hannah und der dreijährige Dawson wuchsen gemeinsam in einem Waisenhaus im chinesischen Changsa auf. Doch dann wurde Hannah adoptiert und in die USA gebracht. Ihre Adoptivmutter Sharon Sykes aus Plano, Texas konnte den Trennungsschmerz nicht mit ansehen. Sie suchte auch für Dawson eine Adoptivfamilie - und fand sie ganz und er Nähe. Heute leben die Knirpse nur fünf Minuten voneinander entfernt. Die Freude über das Wiedersehen am Flughafen von Dallas war riesig. Die beiden Kinder umarmten sich so lange, bis sie umfielen, berichten örtlichen Medien.