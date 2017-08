Diesen ungewöhnlichen Richter hätte wohl jeder Verkehrssünder gerne

Angst vor einem gnadenlosen Urteil? Nicht bei Frank Caprio. Der Richter aus dem US-Bundesstaat Rhode Island fällt durch ungewöhnliche Maßnahmen auf. Jedenfalls wenn er merkt, dass die Schuldigen eigentlich ganz andere, größere Probleme haben. So zum Beispiel bei Andrea, die mehrfach falsch parkte. 2016 wurde ihr Sohn ermordet, seitdem wächst der Frau alles über den Kopf, auch die Kontrolle über ihre Finanzen. Caprio hat zudem eine Schwäche für die Kinder der Angeklagten. Er ruft sie gern zu sich und lässt sie entscheiden, welche Strafe Mama oder Papa verdient haben. Der Richter ist auch deshalb so bekannt, weil seine Fälle im US-Fernsehen zu sehen sind. Die Sendung "Caught in Providence" übertragt die Verhandlungen. Highlights sind auch auf Youtube zu sehen. Und so belehrt Caprio nicht nur viele seiner Angeklagten – sondern ein Millionenpublikum weltweit.