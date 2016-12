Erklärfilme bieten wenig Stoff für ein Internet-Phänomen. Knapper Stoff allerdings sorgt immer für Aufmerksamkeit. Schauspielerin Juliana A. Morgan erklärt den Turnaround - also die Instandhaltung und Wartung von Ölraffinerien. Ein hautenges T-Shirt betont die Oberweite der jungen Frau. Veröffentlicht wurde das Video 2012 von EPCM PSP - einem internationalen Beratungsunternehmen. Der 3,5-minütige Clip wurde erst jetzt zum viralen Hit. Fast zwei Millionen Aufrufe hat das Video bei YouTube. Der Lerneffekt lässt zu Wünschen übrig: Nach mehrmaligem Anschauen wissen die meisten User immer noch nicht, was ein Turnaround ist. Wer immer noch nicht genug hat: Das Erklärvideo gibt es auch in einer spanischen und japanischen Fassung.