In diesen (banalen) Dingen finden Menschen Befriedigung

Kärchern, Rost entfernen, Silikon rollieren. Was haben diese Dinge gemeinsam?

Im Netz tauchen diese Tätigkeiten in unzähligen Videos auf und sammeln Millionen von Abrufen - trotz des vergleichsweise banalen Inhalts. Die Videos wirken auf den Zuschauer entspannend, für manche sogar als eine Art Befriedigung.

Laut einer Studie der University of Plymouth in England ist physische Reinheit verbunden mit moralischer Reinheit. Das heißt: Wenn jemand die Entfernung von Rost oder Schmutz anschaut, funktioniert das als eine psychologische Reinigung des Gehirns. Kurz gesagt: Der Zuschauer reinigt den Kopf. Und so kann man moralische Entscheidungen besser treffen.

Ein ähnlich befriedigendes Phänomen wurde 2012 populär: "ASMR", kurz für Autonomous Sensory Meridian Response. Hier spielt neben bildlicher vor allem akustische Stimulation eine Rolle. Durch visuelle und auditive Reize wird bei einigen Menschen ein Kribbeln in Kopf erzeugt. Einige Zuhörer bekommen Gänsehaut bei der Rezeption, bezeichnen den Vorgang als Orgasmus im Gehirn.

Und? Fühlen Sie sich nach diesem Video schon entspannter?