Nach acht Jahren im Weißen Haus ziehen die Obamas in eine neue Bleibe. Die knapp sechs Millionen US-Dollar teure Villa liegt in den Kalorama Heights in Washington D.C. Für das Geld bekommt die scheidende Präsidentenfamilie 13 Räume, alleine davon 9 Schlafzimmer, 9 Bäder, insgesamt 600 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf drei Etagen plus Keller. Das Backstein-Gebäude wurde 1928 erbaut. Ein Maklerbüro zeigt bei Youtube, was die Obamas erwartet.



Medienberichten zufolge sollen die Obamas das Haus nur mieten, denn die Familie plane nicht auf Dauer in Washington zu bleiben. Doch das hat noch Zeit: Erst wenn die jüngste Tochter Sasha ihre Schule beendet hat, käme eine andere Stadt in Frage.