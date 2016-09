"Meine Haut ist schwarz und ich lebe in einem Land, in dem die AfD die CDU überholt. Das bereitet mir Angst". Mit diesen Zeilen wendet sich Poetry Slammerin Zoe Hagen an die Redaktion. In ihrem Slam "Panda" verarbeitet die junge Autorin ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und macht dadurch die Welt einer Betroffenen fühlbar.