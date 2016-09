Hier singen 400 Schüler für ihren kranken Lehrer. Ben Ellis, Lateinlehrer an der Christ Presbytarian Academy in Nashville, leidet an Krebs. Drei seiner Schüler melden sich unabhängig voneinander bei der Schulleitung. Sie hätten eine Vision gehabt: Alle Schüler und Lehrer würden im Vorgarten des Lehrers stehen und für ihn singen. Und tatsächlich: Die gesamte Schülerschaft machte sich daraufhin auf dem Weg zu Ellis’ Haus, um für ihn ein Kirchenlied zu singen. Der Countrysänger Tim McGraw stellte die Szene ins Netz. Knapp 18 Millionen Mal wurde der Clip schon angesehen, mehr als 340.000 User haben das Video geteilt - und das in gerade einmal zwei Tagen.