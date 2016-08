Schockierende Bilder aus den USA. Ein Mann wirft einen viereinhalb-jährigen Jungen von einer Brücke – nur so zum Spaß. Die Mutter wartet im Wasser. Der Vorfall ereignet sich an der Devonshire-Brücke in Montesano im US-Bundesstaat Washington. Mehr als acht Meter tief fällt der Junge in den Wynochee River. Er trägt zwar eine Rettungsweste, anwesende Badegäste sind dennoch schockiert vom Verhalten der Mutter und ihres Freundes und rufen die Polizei. Diese prüft nun eine Anklage wegen rücksichtsloser Gefährung eines Kindes und unerlaubten Betretens, denn die Brücke ist Privatgelände. Zurecht: Je nach Höhe können beim Aufprall nach einem Sturz aufs Wasser z.B. Knochen brechen, da die Weste den Körper noch in der Tauchphase an die Oberfläche drückt. Verletzt wird der Junge im Video jedoch zum Glück nicht. „Er ist mein Kind. Das geht Sie gar nichts an. Es war nur ein Spaß“, soll die Mutter den empörten Badegästen zugerufen haben. Doch der Aufprall auf das Wasser ist deutlich zu hören. Für den vierjährigen Jungen war dies sicher kein Spaß.