Madison Gatlin aus Crestview, Florida ist knapp 18 Monate alt, wiegt aber deutlich mehr als andere Kinder in ihrem Alter. Das liegt an massiven Schwellungen an Arm und Torso. Madison leidet am sogenannten Clove-Syndrom, eine extrem seltene Genmutation, von der nur 200 Fälle weltweit bekannt sind. Dabei sammelt sich so viel Lymphflüssigkeit im Körper, dass sie nicht mehr abfließen kann. Mutter Joni: „Bei ihrer Geburt konnte sie sich überhaupt nicht bewegen. Von diesem Moment an habe ich an ihrer Bewegung gearbeitet. Etwa sechs Wochen später konnte sie sich schließlich rühren.“ Durch die permanente Fürsorge hoffen Madisons Eltern, dass die Schwellungen bald klein genug sein werden, damit sie bei einer Operation komplett entfernt werden können. Die Familie sammelt nun Geld per Crowdfunding, um Madisons Arztrechnungen bezahlen zu können. Bis dahin trägt Madison den Namen eines echten Superhelden. Mutter Joni: „Wir nannten sie Baby-Hulk nach einer Begegnung im Supermarkt mit Zwillingen. Die zwei Jungs kamen zu uns und fragten, was denn nicht mit Madison stimme. Wir haben ihnen gesagt, dass alles in Ordnung sei. Ihr Vater ist nämlich Hulk.“ Madisons Mutter meint, man müsse dem Gendefekt mit etwas Humor begegnen. Denn viele Menschen wissen nicht, wie sie sich gegenüber Madison verhalten sollen. „Ich will sichergehen, dass jeder weiß, dass es das Clove-Syndrom gibt."