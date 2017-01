Das ist Todd Nickerson aus Morris Chapel, Tennessee. Der 43-Jährige lebt alleine außerhalb der Stadt. Selten geht er unter Leute, im Netz hingegen bewundern ihn viele für seinen Mut. Wieso? Er ist ein non-offending pedophile, ein nicht-übergriffiger Pädophiler. Im Klartext heißt das: Er fühlt sich zu Kindern hingezogen, würde aber niemals handgreiflich oder gewalttätig ihnen gegenüber werden, geschweige denn sexuell übergriffig. OTON: „Ich habe noch nie ein Kind missbraucht. Ich werde es auch nie. Ich schaue keine Kinderpornografie und werde es auch nie. Ich folge dem Gesetz, ich respektiere das Gesetz und ich respektiere die Ansicht der Gesellschaft zu diesem Thema. Ich verstehe sie und stimme ihr zu.“ Nickerson ist Leiter des Forums VirtuousPedophiles.com, wo sich Pädophile gegenseitig darin bestärken, keine sexuellen Übergriffe auf Kinder zu begehen. Das Forum positioniert sich klar gegen den sexuellen Kontakt zu Kindern. Als Kind wurde Nickerson, dessen rechter Arm aufgrund einer Krankheit nicht vollständig wuchs, von einem Bekannten seiner Großmutter missbraucht. Er sieht dieses Erlebnis als einen Grund für seine sexuelle Neigung. Mit 13 merkte er, dass er sich zu minderjährigen Mädchen hingezogen fühlte. Seither empfindet er diesen Reiz. OTON: „Zu Mädchen welchen Alters fühlen Sie sich hingezogen?“ „Ich würde sagen, es beginnt bei ungefähr drei bis vier Jahren und geht bis Anfang 20. Am meisten zu etwa Neun- oder Zehnjährigen…Mit 20 hatte ich ein Date mit einer 26-Jährigen. Sie war äußerlich genau mein Typ. Dachte ich jedenfalls. …Wir trafen uns etwa drei Wochen. Ich habe versucht, Sex außen vor zu lassen, doch schließlich gab ich nach. Wir haben es versucht, aber das klappte einfach nicht…Tatsächlich bin ich noch Jungfrau. Ich hatte noch nie richtigen Geschlechtsverkehr.“ Nickerson ist, wie er sagt, jeden Tag etwas glücklicher. Er will ein Bewusstsein für nicht-übergriffige Pädophile schaffen und hat damit seine Berufung gefunden. OTON: „Ich bin weder stolz noch beschämt, pädophil zu sein. Zu diesem Zeitpunkt akzeptiere ich es. So bin ich.“ In Deutschland leben mehr als 200.000 Pädophile. Eine Dunkelziffer dürfte viel höher sein, da Opfer wie Täter meist schweigen. Das muss nicht sein. Auf www.schicksal-und-herausforderung.de oder www.kein-taeter-werden.de finden Pädophile kostenfrei und anonym Hilfe.