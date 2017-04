Dieser Mann verwandelt Dampf in beeindruckende Kunstgebilde

Es ist ein beeindruckender Anblick: Austin Lawrence aus New Jersey beherrscht das Qualmen einer E-Zigarette wie kein Zweiter. Der 21-Jährige bläst unzählige Ringe aus Qualm in die Luft, erzeugt einzigartige Gebilde aus Dampf und formt die flüchtige Ressource auf unterschiedlichste Art. Auf Instagram setzt Austin seine Tricks eindrucksvoll in Szene - und das mit Erfolg. Zwei seiner Videos haben bereits über 2 Millionen Aufrufe. Im Januar 2016 brachte ihm sein Können sogar einen Besuch bei US-Rapper Drake ein. Der Musiker zeigte sich so beeindruckt von Austins Können, dass er ihm einen Flug nach Kalifornien bezahlte. Doch trotz seines Erfolges ist Austins Hobby nicht ungefährlich. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung können E-Zigaretten zu Einengungen der Atemwege, trockenem Husten und gereizten Schleimhäuten in Rachen und Mund führen. In diesem Fall ist Zusehen wohl ratsamer als Nacheifern.