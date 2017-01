Australien. Heimat aller tierischen Schrecken. Da kommt es halt auch mal vor, dass sich eine meterlange Schlange im Kaminofen breit macht. Hier in Ironbark, Queensland, kam das Reptil allerdings nicht alleine. Die Schlange brachte ein totes Possum mit, das sie im Kamin gut geschützt verpeisen wollte. Doch: Der Ofen war zu klein. So mussten Wildhüter anrücken, um Jäger und Opfer zu entfernen. Der Fairness halber: Zurück im Dickicht durfte die Schlange das Possum dann in Ruhe verspeisen, wie der Uploader klarstellt.