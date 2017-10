Diese Frau checkt mit ihrem Pferd in ein "haustierfreundliches" Hotel ein

Ja, da steht ein Pferd auf dem Flur – und es möchte ein Hotelzimmer. Besitzerin Lindsey Partridge nimmt mit ihrem Pferd "Blizz" in Georgetown, Kentucky, an einem Wettbewerb für ehemalige Rennpferde teil. Die Kundin vor Partridge checkt mit ihrem Hund ein – denn das Hotel gilt als besonders haustierfreundlich. Die Pferdetrainerin aus Kanada kommt deshalb auf die spontane Idee "Blizz" als ihr Haustier zu bezeichnen. Ein Witz – doch die Rezeptionistin nimmt sie völlig ernst. "Ich hätte nichts dagegen. Das dürfen Sie machen", habe die Frau am Empfang gesagt, erzählt Partridge der Newsseite Kentucky.com. Am Ende ist die Aufnahme natürlich gestellt, weil Lindsey das Pferd erst ins Hotel führen muss. Die Trainerin zahlt 10 US-Dollar für den Gag. Sie will nämlich beweisen, wie gut Pferde sich benehmen können, wenn sie abgerichtet sind. Kurz danach bringt sie "Blizz" dann aber doch in einem Stall des Kentucky Horse Parks unter. Und der bedankt sich auf seine Weise: Am nächsten Tag erobert er den dritten Platz.